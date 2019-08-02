Финляндия заявила о желании получить электронные визы в Петербург

Финляндия надеется войти в список стран, чьи граждане с 1 октября смогут получить право на электронную визу в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом 2 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Radio Suomi.

«Важным являются страны, затронутые этой реформой. Мы считаем, что это должно относиться и к Финляндии, но это еще не подтверждено», — заявил руководитель консульского отдела финского МИД Паси Туоминен в интервью радиостанции. Он также прокомментировал сообщения об ужесточении требований к документа россиян, которые подают заявки на шенгенскую визу.

Туоминен добавил, что страна придерживается общих шенгенских стандартов, и напомнил, что Финляндия отложила их внедрение до того момента, когда российские туристы будут менее затронуты.

1 августа стало известно, что в Хельсинки максимально оттянули срок ужесточения требований к документам россиян для шенгенской визы, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков. С 1 сентября Финляндия будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза.

Также стало известно, что с 1 августа власти Шри-Ланки отменили плату за визы для граждан 48 государств и Россия входит в их число. Бесплатные визы будут выдавать в аэропорту. Раньше оформление документа обходилось россиянам в $35–40.