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В Хельсинки объяснили ужесточение визовых требований к России

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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В Министерстве иностранных дел Финляндии рассказали, что максимально оттянули срок ужесточения требований к документам россиян для шенгенской визы, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков. Об этом в четверг, 1 августа, рассказали «РИА Новости» представители ведомства.

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«В соответствии с шенгенским соглашением мы были обязаны гармонизировать наши требования к документам для россиян. Введение данных требований должно было произойти ранее. Но мы отложили их введение до осени, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков россиян», — отметили в финском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее 1 августа стало известно, что Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза.

В частности, к анкете должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; письменное описание маршрута, а также справка с места работы с информацией о зарплате, выписка из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

Сейчас для получения финской визы требуются заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

В финском МИД не уточнили, в связи с чем происходит ужесточение требований.

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