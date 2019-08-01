В Думе объяснили ужесточение Финляндией визовых требований для россиян

Финляндия идет на ужесточение визовых требований к россиянам под давлением Евросоюза. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

О том, что Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС, накануне сообщила пресс-служба МИДа республики.

Многие россияне получают финскую шенгенскую визу для того, чтобы использовать Финляндию для транзита и путешествий по Европе, сказал депутат Морозов.

«Власти Евросоюза хотели бы, чтобы Финляндия применяла установленные нормы при выдаче шенгенских виз. Поскольку они хотели бы контролировать поток туристок, которые через Хельсинки путешествуют дальше по Европе», — отметил парламентарий.

При этом он указал на добрососедские отношения России с Финляндией, которую посещает множество туристов из Санкт-Петербурга и других регионов РФ.

«C Финляндией у наc есть договор о приграничном сотрудничестве. Он подразумевает, что жители приграничных территорий могут в упрощенном порядке получать визы для посещения Финляндии», — напомнил политик.

Начиная с сентября 2019 года Финляндия будет систематически запрашивать те же подтверждающие документы, что и другие страны Шенгенского соглашения. До сих пор эти документы в визовых центрах Финляндии в России запрашивались в исключительных случаях.

В частности, к анкете должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; письменное описание маршрута, а также справка с места работы с информацией о зарплате, выписка из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России. Бесплатные визы теперь будут выдавать в аэропорту по прилете. Раньше для россиян оформление документа стоило $35–40.