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Финляндия ужесточит требования к документам россиян на шенген

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Фото: агентство городских новостей "Москва"
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Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. Об этом МИД республики сообщил 31 июля.

«С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы», — говорится в сообщении.

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Сейчас для получения финской визы требуются заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

Начиная с сентября 2019 года Финляндия будет систематически запрашивать те же подтверждающие документы, что и другие страны Шенгенского соглашения. В частности, к анкете должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; письменное описание маршрута, а также справка с места работы с информацией о зарплате, выписка из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

До сих пор все эти документы в визовых центрах Финляндии в России запрашивались в исключительных случаях.

В сообщении не уточняется, в связи с чем происходит ужесточение требований.

Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России. Бесплатные визы теперь будут выдавать в аэропорту по прилете. Раньше для россиян оформление документа стоило $35–40.

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