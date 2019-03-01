РФ и США договорились выдавать преимущественно трехгодичные визы

Москва и Вашингтон договорились преимущественно выдавать трехгодичные многократные визы, об этом в пятницу, 1 марта, сообщил пресс-секретарь посольства США Андреа Калан.

По ее словам, «российские граждане, направляющиеся в США, и американские граждане, направляющиеся в Россию с деловой или туристической целью, будут оплачивать одинаковый визовый сбор в размере $160», передает «Интерфакс».

Ранее в пятницу МИД РФ сообщил, что Россия и США договорились о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере $160 за все виды виз. Таким образом, дополнительный сбор за выдачу многократной визы в размере $143, который был введен в январе, упраздняется.