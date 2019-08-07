Власти Иркутской области просили МЧС начать тушение лесных пожаров в июле

Власти Иркутской области просили в конце июля МЧС России выделить авиацию для тушения лесных пожаров, но в ведомстве отказали, сославшись на то, что силы спасателей направлены на ликвидацию последствий паводков. Об этом в среду, 7 августа, ТАСС сообщил и.о. заместителя министра лесного комплекса региона Эдуард Филиппов.

«Мы просили помощи. Не получилось у МЧС, потому что у нас было наводнение в Тулуне, — такой ответ был. Но еще 26 июля мы писали в МЧС, чтобы отправили нам аэромобильную группировку, предусмотренную планом тушения», — сказал он, не уточнив, однако, когда был получен ответ.

6 августа официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что установлен факт того, что пожары в лесных массивах Иркутской области устраивались намеренно с целью скрыть незаконные вырубки.

Накануне в Генпрокуратуре заявили, что власти Иркутской области искажали информацию по пожарам, намеренно занижая их масштабы. Из-за этого спецслужбы не успевали своевременно реагировать. Кроме того, тушению лесов в ряде регионов мешает бумажная волокита.

5 августа в МЧС сообщили об уменьшении площади природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке на 25%. Основной причиной возгораний в ведомстве назвали неосторожное обращение людей с огнем.

По данным «Авиалесоохраны», в труднодоступных районах Сибири огнем охвачено более 2,4 млн га лесных массивов. К 6 августа авиация Минобороны потушила все очаги возгораний в лесах Красноярского края.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае и Иркутской области, а также частично в Якутии и Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). По оценкам Счетной палаты, ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев текущего года составляет 2,4 млрд рублей.