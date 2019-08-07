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В Москве отремонтируют бывший родильный приют XIX века

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Фото: commons.wikimedia.org/Gennady Grachev
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В центре Москвы капитально отремонтируют здание бывшего родильного приюта XIX века постройки, входящего в ансамбль больницы для хронических больных имени братьев Бахрушиных. Об этом 7 августа рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Ремонтом здания, являющегося объектом культурного наследия, займется победитель электронного аукциона. Ему предстоит учитывать статус памятника при выполнении работ, а также внимательно отнестись к восстановлению культурно-исторического облика постройки.

«Здaние имеет оригинaльную крышу нaчaлa XX векa со слуховыми окошкaми и печными трубaми, внутри тaкже сохрaнились оригинaльные лестницы и отдельные элементы оформления интерьерa», — приводит НСН слова Дегтева.

Площадь здания составляет 1,6 тыс. кв. м. Все работы должны быть проведены в течение года с момента заключения контракта со стартовой стоимостью 226 млн рублей, пишет агентство городских новостей «Москва».

Двухэтажное здание бывшего родильного приюта построено из красного кирпича и получило название «Родильный дом» в 1910 году. Оно стало одним из первых бесплaтных родовспомогaтельных зaведений Москвы, принaдлежaвших Городской думе.

В июле сообщалось, что усадьбу XVIII века в Москве превратят в отель.

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