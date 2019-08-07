Онкологический стационар в больнице Плетнева в Москве отремонтируют

В Москве проведут капитальный ремонт в лечебном корпусе онкостационара в больнице имени Плетнева. Об этом 7 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

Ремонт должен будет провести победитель аукциона. В частности, на его плечи ляжет выполнение комплексного капитального ремонта на площади свыше 11 тыс. кв. м. Семиэтажного здания лечебного корпуса, пишет агентство городских новостей «Москва».

Планируется, что в здании проведут частичную перепланировку помещений, заменят системы отопления, а также холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения и вентиляции, отремонтируют кровлю, выполнят монтажные работы вентилируемого фасада. Кроме того, запланирована замена шести лифтов, адаптированных для перевозки маломобильных пациентов и экстренных служб.

В ведомстве подчеркнули, что работы должны будут провести с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, чтобы сократить загрязнение, пыль и шум в действующем медучреждении, пишет НСН. Стартовая стоимость контракта составила 642 млн рублей, окончание работ намечено на декабрь 2020 года.