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В Гане обручились два долгожителя

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Фото: starrfm.com.gh
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В Гане 96-летний местный житель женился на женщине, которая младше него всего на три года. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил портал Starr Fm Online.

Джейм К. Андорфал и его невеста Маргарет Мануэль познакомились в 1960-е годы. Они прожили более 50 лет, воспитали девять детей, но на регистрацию брака решились только сейчас.

Церемония бракосочетания проходила в Церкви Пятидесятницы. «Молодожены» пришли в белой одежде. По словам священника, который руководил церемонией, «раньше браки были дольше благодаря взаимопониманию».

«Если пара способна прожить 50 лет под одной крышей, это значит, что они понимают друг друга», — сказал он о решивших пожениться долгожителях.

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