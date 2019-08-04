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Полиция установила личность стрелка в Огайо

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Фото: TASS/EPA/TOM RUSSO
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Полиция определила личность стрелка в штате Огайо, жертвами которого стали девять человек. Им оказался 24-летний Коннор Беттс, проживавший недалеко от места преступления, сообщает в воскресенье, 4 августа, CBS.

Отмечается, что во время стрельбы Беттс был в бронежилете, однако полиция сумела ликвидировать преступника. ФБР уже обыскали его дом.

Стрельба произошла в городе Дейтон в Огайо ранее в воскресенье. Нападавших было двое. Полиция разыскивает второго возможного стрелка, который мог покинуть район на внедорожнике темного цвета. В результате атаки погибли девять человек, пострадали 27.

Накануне стрельба, жертвами которой стали не менее 20 человек, произошла в Эль-Пасо, штат Техас. Злоумышленник открыл огонь в супермаркете Walmart. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса. Также задержан еще один человек.

Кроме того, в ночь на воскресенье стрельба произошла в одном из парков в центре Чикаго. Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.

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