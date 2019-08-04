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На Камчатке медвежонок разбудил заснувших на пляже мужчин

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Когда решил вздремнуть на природе, но забыл, что ты на Камчатке. На Камчатке туристы сняли на видео, как любопытный медвежонок разбудил приятелей, которые спали на Халактырском пляже. Дружелюбный косолапый такой паники явно не ожидал. Мишка еще раз взглянул на перепуганных мужчин и обиженно удалился.

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