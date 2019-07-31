Бывшему главе Audi предъявили обвинения по делу о «дизельном скандале»

Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения бывшему главе Audi (входит в структуру Volkswagen) Руперту Штадлеру в связи с «дизельным скандалом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление прокуратуры в среду, 31 июля.

По версии следствия, бывший топ-менеджер знал о том, что программное обеспечение на автомобилях концерна Volkswagen не работало должным образом, вследствие чего занижались реальные показатели о выбросах вредных веществ. При этом он «допустил или не предотвратил дальнейший сбыт автомобилей марок Audi и Volkswagen».

Штадлер был задержан 18 июня 2018 года, а затем помещен в следственный изолятор. 2 октября того же года наблюдательный совет концерна уволил его. 30 октября он вышел из-под стражи под залог.

13 июня 2018 года сообщалось, что прокуратура немецкого города Брауншвейг оштрафовала концерн Volkswagen на €1 млрд. Решение было вынесено в ходе расследования манипуляций во время замеров выбросов вредных веществ в атмосферу на автомобилях Volkswagen, оснащенных дизельными двигателями.