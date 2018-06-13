Volkswagen оштрафовали на $1 млрд за фальсификации показателей выбросов в атмосферу

Прокуратура немецкого города Брауншвейг наложила на концерн Volkswagen штраф в размере €1 млрд. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в среду, 13 июня.

Решение было вынесено в ходе расследования манипуляций во время замеров выбросов вредных веществ в атмосферу на автомобилях Volkswagen, оснащенных дизельными двигателями. За это скандал окрестили «дизельгейт».

Компания признала вину и не станет подавать аппеляцию. В Volkswagen надеются, что выплата штрафа «будет иметь позитивный эффект для разбирательств, которые продолжаются в других европейских странах», передает Интерфакс.

Компанию обвинили в использовании в автомобилях с дизельными двигателями программ, занижающих реальные показатели вредных выбросов в атмосферу, в 2015 году. Власти США обязали концерн отозвать 482 тыс. машин Volkswagen и Audi, проданных в период с 2009 по 2015 год. Всего в мире было реализовано 11 млн таких автомобилей.

В 2017 году Volkswagen признала свою вину и согласилась выплатить штрафы на сумму $4,3 млрд. Экс-менеджер американского подразделения компании Оливер Шмидт был приговорен к семи годам тюрьмы, экс-инженер компании Роберт Лян — на срок более трех лет.

Ранее эксперты немецкой промышленной и торговой палаты (DIHK) оценили убытки, которые понесла немецкая промышленность в связи с «дизельным скандалом», более чем в €500 млн.