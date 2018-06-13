Прямой эфир

Volkswagen оштрафовали на $1 млрд за фальсификации показателей выбросов в атмосферу

0
Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура немецкого города Брауншвейг наложила на концерн Volkswagen штраф в размере €1 млрд. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в среду, 13 июня.

Решение было вынесено в ходе расследования манипуляций во время замеров выбросов вредных веществ в атмосферу на автомобилях Volkswagen, оснащенных дизельными двигателями. За это скандал окрестили «дизельгейт».

Компания признала вину и не станет подавать аппеляцию. В Volkswagen надеются, что выплата штрафа «будет иметь позитивный эффект для разбирательств, которые продолжаются в других европейских странах», передает Интерфакс.

Компанию обвинили в использовании в автомобилях с дизельными двигателями программ, занижающих реальные показатели вредных выбросов в атмосферу, в 2015 году. Власти США обязали концерн отозвать 482 тыс. машин Volkswagen и Audi, проданных в период с 2009 по 2015 год. Всего в мире было реализовано 11 млн таких автомобилей.

В 2017 году Volkswagen признала свою вину и согласилась выплатить штрафы на сумму $4,3 млрд. Экс-менеджер американского подразделения компании Оливер Шмидт был приговорен к семи годам тюрьмы, экс-инженер компании Роберт Лян — на срок более трех лет.

Ранее эксперты немецкой промышленной и торговой палаты (DIHK) оценили убытки, которые понесла немецкая промышленность в связи с «дизельным скандалом», более чем в €500 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главный лоббист Volkswagen вернулся к работе после скандала с опытами над животными
Экс-главе Volkswagen в США предъявили обвинения из-за «дизельгейта»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017