Бизнес ФРГ оценил убытки от «дизельгейта»

Издержки и убытки, связанные с «дизельгейтом», оценили эксперты немецкой промышленной и торговой палаты (DIHK). Об этом рассказал ее глава Эрик Швайтцер, передает «РИА Новости».

В интервью газете Rheinische Post он признал, что запреты на эксплуатацию повлияли на крупную часть экономики страны.

«Затронута не только автомобильная отрасль. Потеря стоимости и простой многих дизельных автомобилей касаются также большого числа представителей среднего и малого бизнеса», — сказал он. По словам Швайтцера, палата оценила убытки в более чем полмиллиарда евро.

Он добавил, что необходимо провести полное расследование нарушений, допущенных в этой области, чтобы вернуть доверие к производителям дизельных автомобилей.

Накануне прокуратура Мюнхена предъявила обвинения в мошенничестве председателю правления компании Audi AG Руперту Штадлеру.

6 июня власти ФРГ обязали Audi отозвать 60 тыс. дизельных автомобилей, в начале мая концерн попал под проверку властей ФРГ из-за «дизельгейта».

Концерн Volkswagen, в состав которого входит компания Audi, попал в центр скандала после обнаружения в автомобилях его производства программного обеспечения, которое занижало показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями.