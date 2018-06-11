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Главе компании Audi предъявили обвинения в связи с «дизельгейтом»

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Фото: Global Look Press/FrankHoermann/SVEN SIMON
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Председателю правления компании Audi AG Руперту Штадлеру прокуратура Мюнхена предъявила обвинения в мошенничестве и подлоге документов, обвинения предъявлены в связи с «дизельным скандалом».

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Обвинения выдвинуты в адрес еще одного члена правления автоконцерна, его имя не раскрывается.

В домах обвиняемых провели обыски, сообщается в заявлении ведомства, обнародованном в понедельник, 11 июня.

«Им инкриминируется мошенничество и подлог документов. Это связано с реализацией на европейском рынке дизельных автомобилей с программным обеспечением, манипулирующим данными о выбросах», — заявила прокуратура.

6 июня власти ФРГ обязали Audi отозвать 60 тыс. дизельных автомобилей, в начале мая концерн Audi попал под проверку властей ФРГ из-за «дизельгейта». 

Концерн Volkswagen, в состав которого входит компания Audi, попал в центр скандала после обнаружения в автомобилях его производства программного обеспечения, которое занижало показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. 

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