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Власти ФРГ обязали Audi отозвать 60 тыс. дизельных автомобилей

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Немецкий автопроизводитель Audi обязан отозвать 60 тыс. дизельных автомобилей. Об этом говорится в предписании федерального автомобильного ведомства ФРГ. Причиной отзыва названы возможные проблемы в системе замера выбросов.

Обыски в квартирах инженеров Audi прошли в Германии

33 тыс. автомобилей, подлежащих отзыву, зарегистрированы в Германии, остальные — в других государствах, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Автопроизводитель отзовет модели A6 и A7 с двигателями объемом 3 л.

В начале мая концерн Audi попал под проверку властей ФРГ из-за «дизельгейта». Компанию подозревают в манипуляциях с данными выбросов вредных веществ дизельных двигателей.

Весной этого года правоохранительные органы ФРГ провели обыски в офисах и на одном из заводов Audi.

Концерн Volkswagen, в состав которого входит компания Audi, попал в центр скандала после обнаружения в его автомобилях программного обеспечения, которое занижало показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. 

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