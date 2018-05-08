Власти ФРГ проверят концерн Audi в связи с «дизельгейтом»

Концерн Audi попал под проверку властей ФРГ из-за «дизельгейта». Компанию подозревают в манипуляциях с данными выбросов вредных веществ дизельных двигателей в моделях А6 и А7.

Автопроизводитель уже принял решение временно остановить производство этих моделей.

Предположительно Audi использовали в автомобилях запрещенные механизмы, которые позволяют занижать показатели содержания вредных веществ. В Германии они могут быть установлены на 33 тыс. машин. Всего в мире количество таких авто может достигать 60 тыс., передает ТАСС.

Ранее в 2018 году правоохранительные органы ФРГ провели обыски в офисах и на одном из заводов Audi. Концерн Volkswagen, в состав которого входит компания Audi, попал в центр скандала после обнаружения в его автомобилях программного обеспечения, которое занижало показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями, пишет издание Spiegel online.

4 мая СМИ сообщили, что в США предъявили обвинения экс-руководителю концерна Volkswagen Мартину Винтеркорну по делу о мошенничестве с выхлопами дизельных автомобилей.