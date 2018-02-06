Прокуратура проводит обыски в штаб-квартире Audi в ФРГ

СМИ сообщили о том, что в штаб-квартире немецкого автопроизводителя Audi проводит обыски прокуратура Мюнхена. Следственные действия проводятся в центральном офисе в городе Ингольштадт и на заводе в городе Неккарзульм.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на публикацию в Sueddeutsche Zeitung. Обыск проводят прокуратура и сотрудники уголовной полиции, ранее стало известно об обысках, прошедших по месту жительства инженеров Audi. Власти ранее в обязательном порядке приказали отозвать 127 тыс. новых моделей Audi с дизельным двигателем V6 TDI, причиной стал скандал с выбросами выхлопных газов.

В 2015 году концерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, обвинили в установке программного обеспечения, занижающего показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин.