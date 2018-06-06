Прямой эфир

Главный лоббист Volkswagen вернулся к работе после скандала с опытами над животными

0
Фото: Global Look Press/DPA/Ole Spata
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный лоббист концерна Volkswagen Томас Штег вернулся к работе после скандала с опытами над животными и людьми. В компании отметили, что в ходе специального внутреннего расследования не было установлено каких-либо нарушений со стороны сотрудников компании.

«Таким образом, Томас Штег, который был временно отстранен по своей инициативе в конце января, незамедлительно вернется на свой пост главы отдела по внешним коммуникациям в Volkswagen», — сообщается на сайте производителя.

В начале 2018 года СМИ обвинили крупнейшие немецкие автоконцерны в опытах над людьми и животными с целью выявления влияния диоксида азота на организм. В центре скандала оказались Volkswagen, Daimler и BMW. Позднее в интервью Bild Штег признался, что знал об экспериментах. На этом фоне он подал заявление об отставке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Volkswagen и Skoda отзывают больше 132 тыс. машин в России
Экс-главе Volkswagen в США предъявили обвинения из-за «дизельгейта»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017