Главный лоббист Volkswagen вернулся к работе после скандала с опытами над животными

Главный лоббист концерна Volkswagen Томас Штег вернулся к работе после скандала с опытами над животными и людьми. В компании отметили, что в ходе специального внутреннего расследования не было установлено каких-либо нарушений со стороны сотрудников компании.

«Таким образом, Томас Штег, который был временно отстранен по своей инициативе в конце января, незамедлительно вернется на свой пост главы отдела по внешним коммуникациям в Volkswagen», — сообщается на сайте производителя.

В начале 2018 года СМИ обвинили крупнейшие немецкие автоконцерны в опытах над людьми и животными с целью выявления влияния диоксида азота на организм. В центре скандала оказались Volkswagen, Daimler и BMW. Позднее в интервью Bild Штег признался, что знал об экспериментах. На этом фоне он подал заявление об отставке.