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Volkswagen и Skoda отзывают больше 132 тыс. машин в России

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Фото: ТАСС/Benes Jaroslav
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Автомобильные компании Volkswagen и Skoda объявили об отзыве свыше 132 тыс. машин в России. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат 132,6 тыс. автомобилей марок Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid из-за возможной буксирной проушины в бортовом инструменте, сваренной ненадлежащим образом. Речь идет о машинах, которые были реализованы с 2016 по 2018 год. Из-за дефекта при буксировке машины может произойти обрыв, сообщает телеканал «360».

На указанных автомобилях буксирную проушину заменят бесплатно для автовладельцев.

24 мая стало известно, что Lexus отзывает более 3 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушками безопасности.

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