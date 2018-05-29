Volkswagen и Skoda отзывают больше 132 тыс. машин в России

Автомобильные компании Volkswagen и Skoda объявили об отзыве свыше 132 тыс. машин в России. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат 132,6 тыс. автомобилей марок Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid из-за возможной буксирной проушины в бортовом инструменте, сваренной ненадлежащим образом. Речь идет о машинах, которые были реализованы с 2016 по 2018 год. Из-за дефекта при буксировке машины может произойти обрыв, сообщает телеканал «360».

На указанных автомобилях буксирную проушину заменят бесплатно для автовладельцев.

24 мая стало известно, что Lexus отзывает более 3 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушками безопасности.