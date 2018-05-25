Mercedes отзывает 4,8 тыс. автомобилей в России

Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает 4,8 автомобилей V-Class в России из-за проблем с подушками безопасности. Речь идет о машинах, реализованных с 2014 по 2017 год, в которых вероятно необоснованное срабатывание системы со стороны водителя.

Автовладельцы могут самостоятельно узнать по VIN-коду, попало ли их транспортное средство в список для отзыва, сверив его со списком на странице Росстандарта. Кроме того, производитель проинформирует всех, чьи машины оказались в этом перечне, о необходимости приехать к дилеру. Все работы по устранению неисправности проведут бесплатно.

Ранее сообщалось, что автоконцерн Lexus отзывает более 3,3 тыс. автомобилей в России также из-за проблем с подушками безопасности.