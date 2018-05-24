Lexus отзывает более 3 тыс. автомобилей в России

Автоконцерн Lexus отзывает 3,331 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает официальный сайт Росстандарта.

Данное решение касается моделей Lexus ES 350, Lexus IS 250, Lexus GX 460, Lexus IS 250 °C, Lexus IS-F, которые были проданы в период с марта 2010 года по май 2012 года, передает телеканал «360».

Отмечается, что владельцы перечисленных моделей автомобилей будут уведомлены о необходимости пройти техосмотр по телефону или по почте. Машину необходимо будет направить в ближайший автосалон для замены газогенератора передней пассажирской подушки безопасности. Ремонтные работы бесплатны для автовладельцев.

В апреле японская компания Toyota объявила об отзыве более 7,6 тыс. автомобилей в России также из-за проблем с подушками безопасности.