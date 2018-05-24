Единую электронную базу данных автомобилей создадут в России

Вслед за переходом на электронные паспорта автомобилей Россия введет и электронный формат одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Как сообщил «Известиям» Алексей Кулешов, замруководителя Росстандарта, который инициировал нововведение и отвечает за выдачу ОТТС, внедрение проекта на национальном уровне должно состояться 1 января 2019 года.

Новация позволит исключить коррупционные факторы, препятствующие выводу автомобиля на рынок. Также единая электронная база е-ОТТС поможет ведомствам отслеживать выпущенные транспортные средства.

ОТТС — это документ автомобиля, который оформляется на заводе и содержит всю техническую информацию о машине и свидетельствует о том, что она прошла все требуемые законодательством испытания на безопасность конструкции.

Подробнее — в материале «Известий»:

Все данные об автомобиле соберут в одной базе