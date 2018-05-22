Названы самые продаваемые автомобили вторичного рынка РФ

В апреле 2018 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 444,1 тыс. единиц, что на 4,6% ниже результата годичной давности.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», лидером российского вторичного рынка является LADA, на долю которой пришлось 26% от общего объема — 115,4 тыс. шт.

Среди иномарок первое место оказалось у Toyota, чей показатель достиг 50,3 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров Nissan — 24,6 тыс.

Среди моделей наибольшей популярностью пользуется хэтчбек LADA 2114 — 12,2 тыс. Вторую позицию занял седан LADA 2107 — 11,1 тыс. Третье место у Ford Focus — 10,8 тыс.

Ранее «Автостат» назвал десять самых популярных марок автомобилей на российском рынке, оснащенных механической коробкой передач.