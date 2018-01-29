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Немецких автопроизводителей обвинили в опытах над людьми и животными

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Фото: Global Look Press/Franziska Kraufmann
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Крупнейшие немецкие автоконцерны обвинили в опытах над людьми и животными, целью которых было выявление влияния диоксида азота на их здоровье. В центре скандала оказались Volkswagen, Daimler и BMW.

Информация об опытах была опубликована в газете Suddeutsche Zeitung. По данным издания, они проводились в 2012–2015 годах в Университетской клинике Аахена. В частности, в исследовании принимали участие 25 человек.

Они вдыхали диоксид азота, выделяемый при работе дизельных двигателей, после чего проходили осмотр врача. Аналогичные опыты проводились на 10 обезьянах.

Действия автоконцернов подвергло жесткой критике правительство Германии. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что подобные испытания «вызывают много критических вопросов, в том числе не только этического характера».

«Эти испытания ничем нельзя оправдать», — приводит ТАСС слова политика.

Немецкие автоконцерны не первый раз оказываются в центре скандала, связанного с дизельными двигателями. В 2015 году концерн Volkswagen обвинили в установке программного обеспечения, занижающего показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин.

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