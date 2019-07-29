Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

Блогера Алексея Навального выписали из московской больницы, куда он был доставлен с сильным приступом аллергии из спецприемника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные справочной 64-й городской больницы имени Виноградова.

«Ему оказали необходимую медпомощь, сегодня Навальный был выписан», — сказали в больнице».

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что теперь блогера снова доставят в изолятор временного содержания для дальнейшего отбывания срока ареста.

24 июля Навального арестовали на 30 суток за призывы выйти 27 июля на несанкционированную акцию. Сам Навальный заявил, что на заседании в качестве доказательств были представлены только копии его страницы в Facebook, где он якобы не размещал никаких призывов. Помимо этого, он попросил отсрочить исполнение приговора, поскольку хочет посетить концерт группы Rammstein, который состоится 29 июля.