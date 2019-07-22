Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников

Сторонники Алексея Навального в Москве разместили в подвале одного из домов центр сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму без согласия собственников. Об этом 22 июля сообщает RT.

Помещение на Рождественском бульваре находится в долевой собственности владельцев квартир, которые не давали своего согласия на аренду. По мнению жильцов, председатель ТСЖ Михаил Шульман сдал подвал в аренду в обход других владельцев, несмотря на требование российского законодательства в таких случаях проводить собрание собственников.

Как напомнил основатель «Юридического бюро Юрьева» Родион Юрьев, о проведении такого собрания всех жильцов должны уведомлять заранее, а результаты — публиковать на одном из госпорталов раскрытия информации, пишет «360». По словам бывшего замглавы московского штаба Навального Виталия Серуканова, Шульман мог сдать подвал в аренду по дружбе, потому что у команды блогера были проблемы с поисками офиса под штаб в ходе президентской кампании – 2017/18 и он оказал им большую услугу.

Сами жильцы обратились в полицию. Также они попытались проверить, что происходит в подвале, однако сотрудники центра не впустили их внутрь, сославшись на условия договора аренды. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что договор действительно существует.

1 июля сообщалось, что Алексея Навального арестовали на 10 суток за участие в несанкционированной акции.