Экс-главу избирательного штаба Навального Волкова арестовали на 20 суток

В среду, 22 мая, Симоновский суд Москвы назначил наказание экс-главе избирательного штаба блoгера Алексея Навального Леониду Волкову в виде 20 суток ареста. Его признали виновным в нарушении правил организации митинга.

«Суд признал Волкова виновным по ч. 4 ст. 20 («Нарушение установленного пoрядка организации либо проведения митинга, повлекшее вред чужому имущеcтву»)», — пояснили в суде журналистам ТАСС.

Отмечается, что из-за действий Волкова была повреждена машина, принадлежащая частному лицу. Сам активист пояснил, что речь идет об акции протеста против проведения пенсионной реформы, которая прошла в Москве 9 сентября 2018 года. По его словам, в этот день его даже не было в России — он находился в столице Литвы Вильнюсе.

«По мнению суда, я тогда вел видеoтрансляцию, что и привело в итоге к повреждению машины», — сказал Волков в суде.

Он также отметил, что виновным себя не считает.