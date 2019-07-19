Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая накануне получила травму во время спектакля, переведена из реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в обычную палату, сообщили агентству ТАСС в справочной службе медучреждения в пятницу, 19 июля.

В больнице рассказали, что состояние артистки врачи оценивают как средней тяжести. В настоящее время она находится в отделении острых эндотоксикозов.

Инна Чурикова упала со сцены накануне во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». Тогда же она была госпитализирована в столичную клинику. Изначально сообщалось, что врачи подозревают у 75-летней артистки тяжелые повреждения ребер.

Как рассказала ее коллега по спектаклю актриса Екатерина Васильева, Чурикову ослепили прожекторы, после чего она упала и ударилась головой. Позднее муж пострадавшей, режиссер Глеб Панфилов сообщил, что его супруга чувствует себя лучше.

Инна Чурикова окончила Щепкинское училище. Она снималась в картине Глеба Панфилова «В огне брода нет», а также играла у Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова и Марка Захарова. Она также известна зрителям по многочисленным театральным ролям.