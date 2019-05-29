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Диетолог назвала отсталыми методы американцев для похудения живота

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Кандидат медицинских наук Римма Мойсенко заявила, что не стоит доверять исследованию американских ученых о том, что интервальные тренировки помогают избавиться от жира на животе.

«У нас есть у каждого свои генетические особенности. Особенности применения спорта к похудению заключаются в проценте и скорости усвоения углеводов, то есть гликогена», — сказала она в беседе с журналистами РЕН ТВ в среду, 29 мая.

Как пояснила специалист, скорость разрушения жира у каждого человека разная, поэтому нужно учитывать этот фактов при занятиях спортом. К примеру, кому-то для похудения достаточно быстрой ходьбы или аэробной тренировки, а другие должны заниматься только в вечерний период времени, добавила диетолог.

Также она упомянула о 19% людей, которым необходимо жестко ограничивать себя в питании. Однако если такой человек все-таки встает на беговую дорожку, то он должен сочетать интервальные тренировки с аэробной нагрузкой для достижения наиболее оптимального результата.

Ранее исследование также прокомментировала член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко. По ее словам, интервальные тренировки хороши для снижения веса, однако без изменения питания они малоэффективны.

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