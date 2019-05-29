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В Минздраве оценили исследование о методах избавления от жира на животе

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Фото: Depositphotos
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Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева прокомментировала исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира. По ее словам, именно лишний вес в данной области связан с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.

«Жир вреден и продуцирует вещества, которые вызывают сердечно-сосудистые катастрофы», — сказала гериатр в интервью RT.

Она отметила, что у пожилых людей ожирение сопровождается снижением массы мышц, при этом именно с их помощью сердечно-сосудистая система «вычищается», пишет «Федеральное агентство новостей».

«Именно поэтому снижение веса с использованием физических тренировок в рамках физиологических возможностей пожилого человека — самый эффективный способ улучшения здоровья», — добавила специалист.

Ранее исследование также прокомментировала член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко. По ее словам, интервальные тренировки хороши для снижения веса, однако без изменения питания они малоэффективны. По ее словам, также необходимо ликвидировать дефицит витамина D, омега-3, половых гормонов и антиоксидантов, а также железа, йода и витаминов А и группы В. А в ряде случаев физические нагрузки человеку просто противопоказаны, добавила специалист.

28 мая сайт MedicalXpress сообщил о самом эффективном способе избавиться от излишних жировых отложений на животе. По версии ученых из Американской гериатрической ассоциации, наилучшего эффекта можно добиться интервальными тренировками.

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