Диетолог раскрыла подводные камни способов избавления от брюшного жира

Интервальные тренировки хороши для снижения веса, но без изменения питания снизить вес вряд ли получится, рассказала «Известиям» член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко.

Накануне, 28 мая, сайт MedicalXpress сообщил о самом эффективном способе избавиться от излишних жировых отложений на животе. По версии ученых из Американской гериатрической ассоциации, наилучшего эффекта можно добиться интервальными тренировками.

Для того чтобы снизить вес, необходимо ликвидировать дефицит в первую очередь витамина Д, омега-3, половых гормонов и антиоксидантов, а также железа, йода и витаминов А и группы В, отметила диетолог.

А в ряде случаев физические нагрузки человеку просто противопоказаны, отметила специалист.

«Например, при дефиците ферритина, нашего депо железа в организме, физические нагрузки только усугубляют гипоксию мозга в первую очередь и клеток организма вообще», — подчеркнула Денисенко.

Кроме того, физические нагрузки через силу, когда худеющие воспринимают их как досадное, но необходимое средство снижения веса, вызывают повышение уровня гормона стресса — кортизола. Это только усугубит лишний вес, при этом добавив жир и уменьшив процент мышц, сказала член Российского национального общества диетологов.

Перед занятием фитнесом необходимо посоветоваться с доктором о виде, интенсивности и частоте нагрузок. Параллельно стоит пересмотреть свое питание, исключить перекусы, убрать сахар и продукты его содержащие, добавить свежих овощей в свой рацион, пить достаточное количество воды, заключила собеседник «Известий».

В декабре 2018 года ученые нашли способ избавиться от висцерального жира на животе, окружающего внутренние органы. Помочь в этом может ежедневное употребление 10 г растворимой клетчатки.