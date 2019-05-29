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Диетолог раскрыла подводные камни способов избавления от брюшного жира

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Фото: Depositphotos
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Интервальные тренировки хороши для снижения веса, но без изменения питания снизить вес вряд ли получится, рассказала «Известиям» член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко.

Накануне, 28 мая, сайт MedicalXpress сообщил о самом эффективном способе избавиться от излишних жировых отложений на животе. По версии ученых из Американской гериатрической ассоциации, наилучшего эффекта можно добиться интервальными тренировками.

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Для того чтобы снизить вес, необходимо ликвидировать дефицит в первую очередь витамина Д, омега-3, половых гормонов и антиоксидантов, а также железа, йода и витаминов А и группы В, отметила диетолог.

А в ряде случаев физические нагрузки человеку просто противопоказаны, отметила специалист.

«Например, при дефиците ферритина, нашего депо железа в организме, физические нагрузки только усугубляют гипоксию мозга в первую очередь и клеток организма вообще», — подчеркнула Денисенко.

Кроме того, физические нагрузки через силу, когда худеющие воспринимают их как досадное, но необходимое средство снижения веса, вызывают повышение уровня гормона стресса — кортизола. Это только усугубит лишний вес, при этом добавив жир и уменьшив процент мышц, сказала член Российского национального общества диетологов.

Перед занятием фитнесом необходимо посоветоваться с доктором о виде, интенсивности и частоте нагрузок. Параллельно стоит пересмотреть свое питание, исключить перекусы, убрать сахар и продукты его содержащие, добавить свежих овощей в свой рацион, пить достаточное количество воды, заключила собеседник «Известий».

В декабре 2018 года ученые нашли способ избавиться от висцерального жира на животе, окружающего внутренние органы. Помочь в этом может ежедневное употребление 10 г растворимой клетчатки.

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