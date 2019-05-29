Назван эффективный способ избавиться от жира на животе
Ученые из Американского гериатрической ассоциации назвали самый эффективный способ избавиться от излишних жировых отложений на животе. По их словам, наилучшего эффекта можно добиться интервальными тренировками. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.
Всего в эксперименте приняли участие 72 человека в возрасте около 70 лет. Их разделили на две группы, одна из которых в течение десяти недель занималась по программе интервальных тренировок. Испытуемым предлагалось выполнять несложные упражнения в течение 18 минут (включая периоды отдыха) по три раза в день, постепенно продолжительность тренировок увеличивалась до 36 минут. Вторая группа вела привычный образ жизни. В итоге участники из первой группы сократили жировую прослойку на животе на треть, а также прибавили в мышечной массе благодаря физической активности.
Отмечается, что наибольшая эффективность таких тренировок была отмечена среди мужчин.
В декабре 2018 года ученые нашли способ избавиться от висцерального жира на животе, окружающего внутренние органы. Помочь в этом может ежедневное употребление 10 г растворимой клетчатки.