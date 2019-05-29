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Назван эффективный способ избавиться от жира на животе

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Фото: Global Look Press/Voller Ernst/Siegfried Steinac
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Ученые из Американского гериатрической ассоциации назвали самый эффективный способ избавиться от излишних жировых отложений на животе. По их словам, наилучшего эффекта можно добиться интервальными тренировками. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

Всего в эксперименте приняли участие 72 человека в возрасте около 70 лет. Их разделили на две группы, одна из которых в течение десяти недель занималась по программе интервальных тренировок. Испытуемым предлагалось выполнять несложные упражнения в течение 18 минут (включая периоды отдыха) по три раза в день, постепенно продолжительность тренировок увеличивалась до 36 минут. Вторая группа вела привычный образ жизни. В итоге участники из первой группы сократили жировую прослойку на животе на треть, а также прибавили в мышечной массе благодаря физической активности.

Отмечается, что наибольшая эффективность таких тренировок была отмечена среди мужчин.

В декабре 2018 года ученые нашли способ избавиться от висцерального жира на животе, окружающего внутренние органы. Помочь в этом может ежедневное употребление 10 г растворимой клетчатки.

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