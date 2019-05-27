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Ученые объявили о начале новой эпохи на Земле

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Фото: Global Look Press/NASA
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Группа ученых под руководством Яна Заласевича из Университета Лестера, Великобритания, объявила о начале новой геологической эпохи на Земле — эпохи человека. Об этом в понедельник, 27 мая, пишет The Australian.

Отмечается, что главная отличительная черта новой эпохи, получившей название «антропоцен», заключается в том, что доминирующее влияние на окружающую среду и климат оказывает человек.

Новую эпоху, как отмечает издание, можно было проследить начиная с 1950-х годов по радиоактивным последствиям испытаний ядерного оружия, появлению пластмассовых окаменелостей, а также по всплеску углеродного загрязнения, произошедшего в результате послевоенной экономической активности.

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Уточняется, что 34 эксперта на протяжении десятилетия анализировали доказательства того, что антропоцен является геологически обоснованной концепцией.

«Мы все слишком хорошо понимаем, что такое антропоцен. Мы смотрим на проблему беспристрастно и честно. Геология в этом хороша: камни не лгут», — отметил Заласевич.

27 мая ученые соберутся в Берлине для обсуждения шагов по определению особенностей новой эпохи. Позже в Международную комиссию по стратиграфии будет подано заявление об официальном признании наступления антропоцена.

При этом, по мнению других ученых, новая эпоха на самом деле может быть определена как эпоха куриц из-за беспрецедентного роста выращиваемых на фабриках цыплят. На сегодняшний день куры — самый распространенный вид птиц на Земле, а в год люди потребляют около 65 млрд кур.

Термин «антропоцен» был впервые использован в 1970-х годах. В 2008 году эксперты предложили ввести его в качестве формальной единицы геохронологической шкалы. В случае официального объявления новой эпохи, антропоцен сменит голоцен, начавшийся на Земле после ледникового периода около 12 тыс. лет назад.

Ранее в мае стало известно, что около миллиона видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности людей. Согласно докладу Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES), темпы исчезновения видов живых существ ускоряются, что может стать причиной тяжелых последствий для всего человечества.

Отмечается, что сейчас деятельность людей угрожает животным и растениям в сотни раз сильнее, чем за последние 10 млн лет.

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