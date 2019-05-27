Ученые объявили о начале новой эпохи на Земле

Группа ученых под руководством Яна Заласевича из Университета Лестера, Великобритания, объявила о начале новой геологической эпохи на Земле — эпохи человека. Об этом в понедельник, 27 мая, пишет The Australian.

Отмечается, что главная отличительная черта новой эпохи, получившей название «антропоцен», заключается в том, что доминирующее влияние на окружающую среду и климат оказывает человек.

Новую эпоху, как отмечает издание, можно было проследить начиная с 1950-х годов по радиоактивным последствиям испытаний ядерного оружия, появлению пластмассовых окаменелостей, а также по всплеску углеродного загрязнения, произошедшего в результате послевоенной экономической активности.

Уточняется, что 34 эксперта на протяжении десятилетия анализировали доказательства того, что антропоцен является геологически обоснованной концепцией.

«Мы все слишком хорошо понимаем, что такое антропоцен. Мы смотрим на проблему беспристрастно и честно. Геология в этом хороша: камни не лгут», — отметил Заласевич.

27 мая ученые соберутся в Берлине для обсуждения шагов по определению особенностей новой эпохи. Позже в Международную комиссию по стратиграфии будет подано заявление об официальном признании наступления антропоцена.

При этом, по мнению других ученых, новая эпоха на самом деле может быть определена как эпоха куриц из-за беспрецедентного роста выращиваемых на фабриках цыплят. На сегодняшний день куры — самый распространенный вид птиц на Земле, а в год люди потребляют около 65 млрд кур.

Термин «антропоцен» был впервые использован в 1970-х годах. В 2008 году эксперты предложили ввести его в качестве формальной единицы геохронологической шкалы. В случае официального объявления новой эпохи, антропоцен сменит голоцен, начавшийся на Земле после ледникового периода около 12 тыс. лет назад.

Ранее в мае стало известно, что около миллиона видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности людей. Согласно докладу Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES), темпы исчезновения видов живых существ ускоряются, что может стать причиной тяжелых последствий для всего человечества.

Отмечается, что сейчас деятельность людей угрожает животным и растениям в сотни раз сильнее, чем за последние 10 млн лет.