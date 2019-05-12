В Париже экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови

Французские экологические активисты провели в Париже акцию, чтобы напомнить властям о необходимости принять меры для сохранения биоразнообразия на Земле. Об этом 12 мая сообщает агентство France-Presse, передает ТАСС.

Организаторами акции выступило движение «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion). Десятки ее активистов, одетых во всё черное, через несколько минут после молчаливого протеста у стен дворца Шайо вышли к ступеням площади Трокадеро, где вылили около 300 л бутафорской крови.

Ранее в мае стало известно, что около миллиона видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности людей. Согласно докладу межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES), темпы исчезновения видов живых существ ускоряются, что может стать причиной тяжелых последствий для всего человечества.

Отмечается, что сейчас деятельность людей угрожает животным и растениям в сотни раз сильнее, чем за последние 10 млн лет.