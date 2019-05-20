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Ученые назвали причину незамерзания океана на Плутоне

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Фото: Global Look Press/JHUAPL/SwR
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Японские ученые рассказали, почему подледный океан Плутона продолжает оставаться жидким. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в понедельник, 20 мая, в журнале Nature Geoscience.

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По данным исследователей, океан на Плутоне сохраняет жидкое состояние благодаря тонкому слою замороженного метана, отделяющего его теплые воды от ледовой оболочки.

«Для того, чтобы поддерживать океан (в жидком состоянии — Ред.), Плутону нужно сохранять тепло внутри. С другой стороны, ледяная кора должна оставаться холодной, потому что сохраняются большие вариации в ее толщине», — говорится в исследовании.

Как рассказал Синути Камата из японского университета Хоккайдо, соответствующая газовая изоляция может сохранять воду в недрах других карликовых планет, которые получают небольшое количество тепла от Солнца.

Таким образом, отмечает исследователь, во Вселенной может быть существенно больше океанов, чем предполагалось ранее, а это повышает шансы найти внеземные формы жизни. По расчетам специалистов, такой океан может существовать в недрах Плутона свыше 4,6 млрд лет.

Как сообщает «РИА Новости», о том, что на карликовой планете может существовать огромный подледный океан, стало известно летом 2015 года в рамках исследования Плутона автоматической межпланетной станцией New Horizons.

В 2017 году NASA опубликовало кадры полета зонда New Horizons над Плутоном.

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