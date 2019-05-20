Ученые назвали причину незамерзания океана на Плутоне

Японские ученые рассказали, почему подледный океан Плутона продолжает оставаться жидким. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в понедельник, 20 мая, в журнале Nature Geoscience.

По данным исследователей, океан на Плутоне сохраняет жидкое состояние благодаря тонкому слою замороженного метана, отделяющего его теплые воды от ледовой оболочки.

«Для того, чтобы поддерживать океан (в жидком состоянии — Ред.), Плутону нужно сохранять тепло внутри. С другой стороны, ледяная кора должна оставаться холодной, потому что сохраняются большие вариации в ее толщине», — говорится в исследовании.

Как рассказал Синути Камата из японского университета Хоккайдо, соответствующая газовая изоляция может сохранять воду в недрах других карликовых планет, которые получают небольшое количество тепла от Солнца.

Таким образом, отмечает исследователь, во Вселенной может быть существенно больше океанов, чем предполагалось ранее, а это повышает шансы найти внеземные формы жизни. По расчетам специалистов, такой океан может существовать в недрах Плутона свыше 4,6 млрд лет.

Как сообщает «РИА Новости», о том, что на карликовой планете может существовать огромный подледный океан, стало известно летом 2015 года в рамках исследования Плутона автоматической межпланетной станцией New Horizons.

В 2017 году NASA опубликовало кадры полета зонда New Horizons над Плутоном.