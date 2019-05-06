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Вымирание грозит почти миллиону видов животных и растений

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Фото: TASS/Zuma
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Около миллиона видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности людей. Об этом 6 мая сообщается в короткой версии доклада Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES).

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Согласно документу, темпы исчезновения видов живых существ ускоряются, что может стать причиной тяжелых последствий для всего человечества. Отмечается, что сейчас деятельность людей угрожает животным и растениям в сотни раз сильнее, чем за последние 10 млн лет.

Авторы доклада определили пять наиболее основных факторов, которые негативно влияют на природу: изменение климата, инвазивные виды, изменения в области использования суши и моря, прямая эксплуатация организмов и загрязнение окружающей среды.

При этом отмечается, что природу можно сохранить и восстановить благодаря преобразующим изменениям. Под ними подразумевается реорганизация системы жизни человечества в сфере экономики, технологий и социального развития.

Над докладом на протяжении трех лет работали 145 ученых из 50 стран мира. Он представляет собой документ на 1,8 тыс. страниц, утвержденный по итогам заседания платформы в штаб-квартире ЮНЕСКО во Франции. Его короткая версия содержит 39 страниц, она составлена для политических лидеров.

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