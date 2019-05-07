Заявление климата: Арктический совет сделал ставку на экологию

Противодействие современным вызовам, с которыми сталкивается Арктика, требует тесного сотрудничества всех стран региона. Об этом в ходе своего выступления на заседании министров иностранных дел Арктического совета в финском Рованиеми заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, особое внимание стоит уделить вопросу изменения климата, поскольку данная проблема серьезно влияет на будущее региона. Во время визита в Финляндию российский министр также провел ряд двусторонних переговоров с коллегами из стран Арктического совета.

Прошедший в Лапландии слет «арктических» министров и представителей народов Крайнего Севера получился на редкость миролюбивым. Выстроившись для традиционного фотографирования перед открытием форума, участники встречи пребывали явно в хорошем расположении духа. Пока представители алеутов, атабасков, кучинов, инуитов, саамов и коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России в национальных одеждах ждали выхода на подиум министров, главы МИДов, образовав кружок, над чем-то задорно смеялись.

Видимо, увлеченные чьей-то удачной шуткой, министры поначалу никак не могли разобраться, кто и где должен стоять. И даже когда засверкали вспышки фотоаппаратов, в рядах дипломатов то и дело раздавались едва сдерживаемые смешки.

«О’кей», — кивнул хозяин мероприятия, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, намекая, что пора удаляться. «О’кей», — согласились остальные. Сергей Лавров, отправляясь на заседание, не терял времени даром, о чем-то с интересом беседуя с визави из Швеции Маргот Вальстрем. Судя по всему, речи шефа российской дипломатии понравились главе шведского МИДа, которая, широко улыбнувшись, похлопала Сергея Лаврова по локтю и проследовала в его сопровождении в зал. Кстати, Маргот Вальстрем 7 мая стала единственной, с кем Сергей Лавров дополнительно провел встречу тет-а-тет. Днем ранее он также переговорил с госсекретарем США и коллегой из Исландии.

Различные международные форумы уже всех приучили, что когда на одной площадке собираются представители России и США, то взаимные уколы так или иначе проскальзывают в их заявлениях. Однако на этот раз Сергей Лавров и Майк Помпео не только провели двустороннюю встречу, но и всячески показывали настроенность на конструктивное взаимодействие. И хотя сам форум был, конечно, посвящен проблемам Арктики, пожалуй, его главным итогом стали вчерашние переговоры министра и госсекретаря, которые, как выяснилось позже, договорились о встрече в Сочи уже 14 мая.

Наверное, больше всего выступающие на переоборудованном под мероприятие ледовом стадионе «Лаппи Арена» беспокоились об изменении климата и таянии льдов в регионе. Так или иначе, именно проблемы экологии и сохранения природных богатств Арктики звучали в речах каждого участника, которые будто убеждали друг друга, что только вместе можно спасти регион. При этом на удивление никто не пытался обвинить соседа в тех или иных трудностях Арктики. И лишь Майк Помпео заявил, что Китай «загрязнил другие регионы», а потому допускать его до полярных и приполярных территорий никак нельзя. Что думают о деятельности КНР на Севере другие страны совета, осталось за кадром, поскольку госсекретарь выступал последним и согласиться или возразить ему никто уже не смог.

Между тем, по мнению Сергея Лаврова, залог успешного развития Крайнего Севера — это мир, стабильность и продуктивное сотрудничество. Министр отметил, что стратегическая цель России — обеспечение устойчивого развития региона в трех измерениях — экономическом, природоохранном и социальном. При этом осваивая регион, страны не должны забывать об интересах проживающих в нем людей, включая коренные народы, а также о важности сохранения экологии.

— Жизненно важные для Арктики вопросы — такие как повышение устойчивости региона к глобальным климатическим изменениям, минимизация антропогенного воздействия на окружающую среду, сохранение биоразнообразия, развитие телекоммуникационной инфраструктуры — тесно взаимосвязаны между собой. Их эффективное решение требует более высокого уровня координации и комплексного подхода, — заверил окружающих Сергей Лавров.

Поблагодарив Финляндию за вклад в развитие и сохранение региона и пожелав в этом деле удачи Исландии, министры и представители коренных народов завершили заседание и отправились домой. Ни опасений о милитаризации Арктики, ни обвинений в попытках устроить передел арктических территорий в адрес друг друга в Рованиеми так и не прозвучало. Участники заверили, что главная цель Арктического совета — стабильное и безопасное будущее региона. Или, как выразилась Маргот Вальстрем, самое важное, чтобы через 20 лет внуки могли вживую увидеть белого медведя.