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Ученые назвали самых счастливых людей в обществе

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Фото: TASS/YAY
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Самой счастливой категорией людей в обществе являются незамужние и бездетные женщины, заявил ученый-бихевиорист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан.

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Такой вывод он сделал на основе данных американского социального опроса, пишет The Guardian.

Выяснилось, что незамужние женщины чувствуют себя более счастливыми. А вот дамы в браке чаще всего говорили, что счастливы только, если рядом находился супруг.

Если же они отвечали на вопросы в одиночку, то в основном жаловались на бытовые проблемы и сложности в отношениях.

Долан отметил, что незамужние и бездетные женщины счастливы как раз за счет отсутствия подобных проблем. Однако из-за давления общества, в котором признаком успеха считается создание семье, ощущение счастья у одиноких женщин снижается.

При этом ученый отметил, что от брака в основном выигрывают только мужчины, которые после создания семьи ведут более размеренный образ жизни, меньше рискуют и больше зарабатывают.

Женщины же из-за различных забот получают от замужества меньше пользы. Кроме того, их снижается продолжительность жизни ниже, чем у незамужних ровесниц.

В феврале счастливые пары рассказали о секретах долгих отношений.

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