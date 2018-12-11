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Ученые назвали способ избавиться от толстого живота

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Ученые нашли способ избавиться от висцерального жира на животе, окружающего внутренние органы. Помочь в этом может ежедневное употребление 10 г растворимой клетчатки, сообщает Express.

Названа оптимальная длительность сна

Отмечается, что данное вещество может снизить уровень висцерального жира на 3,7% за пять лет. По словам специалистов, клетчатка содержится в овсяных отрубях, ячмене, орехах, семенах, бобах, горохе и некоторых фруктах и овощах. Ученые считают, что благодаря цельным зернам человек чувствует себя более насыщенным, следовательно, легче контролирует аппетит.

Кроме того, к снижению процента жира в области живота приводит потребление мононенасыщенных жиров (большое их количество содержится в оливковом масле, авокадо и некоторых видах орехов). При этом специалисты рекомендуют избегать насыщенных жиров, которые содержатся в сливочном масле, сале, мясе и птице.

В ноябре диетологи дали советы всем желающим избавиться от «пивного» живота, привести дело в хорошую форму и улучшить общее состояние здоровья. 

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