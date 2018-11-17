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Диетологи назвали простые способы избавиться от «пивного» живота

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Фото: Global Look Press/Tommy Seiter
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Диетологи дали советы всем желающим избавиться от «пивного» живота, привести дело в хорошую форму и улучшить общее состояние здоровья.

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В первую очередь специалисты советуют полностью отказаться от сахара, это позволит улучшить обмен веществ и работу печени.

Также специалисты советуют обратить внимание на протеиновую диету, которая предусматривает потребление большого количества белка, пишет TopNews. С ее помощью можно будет избежать набора порядка 440 калорий ежедневно.

Кроме того, диетологи советуют пить зеленый чай. Этот напиток известен высоким содержанием антиоксидантов и питательных веществ, которые благоприятно сказываются на метаболизме. При этом злоупотреблять чаем не стоит, так как в нем высоко и содержание кофеина.

Еще один хороший способ избавиться от лишнего жира на животе — потребление продуктов, обогащенных клетчаткой. Они дают ощущение сытости на долгое время и способствуют снижению веса.

Также диетологи советуют не забывать о физической активности. Ходьба, бег или плавание также позитивно повлияют и на самочувствии, и на внешний вид.

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