Ученые нашли лекарство для зависимых от марихуаны людей

Американские ученые разрабатывают лекарство для людей, которые испытывают депрессию, тревожность и нарушение сна после отказа от марихуаны. Об этом пишет издание The Lancet Psychiatry.

В исследованиях специалистов приняли участие более 70 человек. Все они находились в стационаре, поэтому им было запрещено курить марихуану, вследствие чего у них начали проявляться признаки синдрома отмены: нарушение сна, потеря аппетита и веса, депрессивное состояние, пишет ИА Nation News.

В результате применения лекарства в течение месяца у 46 участников эксперимента значительно снизилось желание курить, зато увеличилась продолжительность сна. В настоящее время препарат успешно прошел вторую фазу испытаний, сообщает телеканал «360».

1 декабря сообщалось, что парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял законопроект, ограничивающий употребление марихуаны в стране.