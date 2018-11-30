Глава NASA отчитал Маска за публичное курение марихуаны

Глава NASA Джим Брайденстайн провел разговор с миллиардером Илоном Маском относительно публичного курения главой SpaceX марихуаны.

Брайденстайн заявил, что данный поступок «не придает доверия» руководителю компании, которая «намерена запускать американских астронавтов».

Глава NASA подчеркнул, что Маск «понимает, что это неприемлемое поведение», поэтому больше такое не повторится.

В свою очередь Маск пообещал Брайденстайну больше не показываться на публике с марихуаной и не пить алкоголь, передает «Газета.ру».

Маск покурил марихуану и выпил виски в прямом эфире калифорнийского шоу 7 сентября. Сделать это бизнесмену предложил ведущий программы.

При этом Маск подчеркнул, что не употребляет каннабис на регулярной основе. Сообщалось, что из-за этого ВВС США могут лишить миллиардера секретного доступа.