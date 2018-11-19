Рогозин допустил встречу с Маском в США

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что намерен в феврале посетить США. По его словам, в ходе поездки возможна его встреча с американским инженером Илоном Маском.

Об этом глава госкорпорации рассказал 19 ноября на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». По словам Рогозина, Маск ему «интересен и как великий авантюрист, и как хороший инженер».

Глава «Роскосмоса» отметил, что основная цель поездки — изучение производства на предприятиях Boeing. «Нас интересует культура производства на предприятиях Boeing», — пояснил он.

Ранее в понедельник Рогозин не исключил, что российскую пилотируемую лунную миссию в 2030-х годах может возглавить женщина. В космической сфере нет гендерной дискриминации, подчеркнул он.

В настоящее время на борту МКС находится астронавт США Серина Ауньён-Чэнселлор.