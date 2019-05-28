Общегородской выпускной впервые пройдет в Томске

В Томске в этом году в первый раз пройдет общегородской выпускной. Об этом рассказал заммэра по социальной политике Константин Чубенко на пресс-конференции в медиацентре РИА «Томск», которая состоялась во вторник, 28 мая.

По его словам, выпускной будет организован на Новособорной площади. Здесь соберутся все выпускники школ города. Точной даты Чубенко не назвал, однако пояснил, что мероприятие запланировано на конец июня.

Праздничные мероприятия начнутся днем и продлятся до вечера. В развлекательной части планируются выступления томских школьников.

По данным мэрии, в этом году из школ Томска выпустится 2,9 тыс. школьников. Около 300 из них получат медали «За особые успехи в учении».