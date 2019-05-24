В интернете появилась петиция в защиту устроивших БДСМ-флешмоб выпускников

В интернете появилась петиция с просьбой оставить в покое владивостокских выпускников, устроивших флешмоб в стиле БДСМ. Автор документа утверждает, что ученикам нужно дать спокойно сдать ЕГЭ и не мучить их проверками и разговорами с полицией.

«На кадрах того дня видно, что ничего особо вызывающего в действиях выпускников не было: никто не бегал по школе голым или в белье, не нарушал закона. А некоторые вольности и нарушения правил поведения в учебном заведении выпускниками понятны и в чем-то даже естественны», — цитирует петицию сайт kp.ru.

Ранее 24 мая один из учеников школы рассказал журналистам, что участницу флешмоба, девушку, танцевавшую в костюме полицейского, оштрафовали за то, что на ней была форменная рубашка с погонами. Еще одного школьника, десятиклассника, который привел в действие порошковый огнетушитель в зале, отчислят из учебного заведения.

Вечеринка прошла 22 мая в школе № 74 в день самоуправления перед последним звонком. Группа выпускников пришла на мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и БДСМ-одежде. Увидев это, директор школы заявила, что не вынесет такого позора, и пообещала уволиться, но позже передумала, хотя, по словам депутата краевого собрания от КПРФ Артема Самсонова, была расстроена.