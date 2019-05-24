Директор школы в Приморье уволилась после БДСМ-маскарада выпускников

Директор школы № 74 во Владивостоке написала заявление об увольнении после БДСМ-флешмоба учеников 11 класса. Об этом 24 мая «РИА Новости» сообщил представитель учебного заведения.

«У нас сейчас как раз идет служебное расследование, внутренняя проверка. Директор написала заявление об увольнении по собственному желанию», — рассказал агентству собеседник.

Девушка в полицейской форме и несколько молодых людей в масках зайцев и с заклеенными черным скотчем сосками появились в школе в своих костюмах 22 мая на дне самоуправления перед последним звонком.

В настоящее время по факту появившегося в соцсетях видео с флешмоба проводится проверка. Отмечается, что за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов предусматривается штраф до 1500 рублей с конфискацией.