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Директор школы в Приморье уволилась после БДСМ-маскарада выпускников

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Фото: РЕН ТВ
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Директор школы № 74 во Владивостоке написала заявление об увольнении после БДСМ-флешмоба учеников 11 класса. Об этом 24 мая «РИА Новости» сообщил представитель учебного заведения.

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«У нас сейчас как раз идет служебное расследование, внутренняя проверка. Директор написала заявление об увольнении по собственному желанию», — рассказал агентству собеседник.

Девушка в полицейской форме и несколько молодых людей в масках зайцев и с заклеенными черным скотчем сосками появились в школе в своих костюмах 22 мая на дне самоуправления перед последним звонком.

В настоящее время по факту появившегося в соцсетях видео с флешмоба проводится проверка. Отмечается, что за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов предусматривается штраф до 1500 рублей с конфискацией.

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