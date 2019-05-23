Уральского подростка признали самым сильным школьником России

В России выбрали самого сильного школьника. Им признали Егора Григорца из Кургана. Он стал победителем соревнований по русскому силомеру «Сила Российского движения школьников» среди учеников 9–10-х классов.

Как сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на областной детско-юношеский центр, за звание боролись представители 42 регионов. Что касается Курганской области, то в конкурсе участвовали шесть ее спортсменов. Каждый из них вошел в десятку лучших в своих группах.

В комплекс «Русский силомер» включены 11 упражнений на гимнастической перекладине. Они поделены на три категории: для начинающих, сильных и сильнейших. Это подъем с переворотом, подтягивание на одной руке, армейское подтягивание, выход силой.

Подобный конкурс проводится в России уже второй раз. В 2018 году самым сильным школьником также признали курганца. Им оказался Дмитрий Усольцев.

Ранее сообщалось о том, что шестилетний мальчик из Чечни Рахим Куриев установил мировой рекорд по отжиманиям на брусьях.