Питерские школьники создали робота-музыканта

В Санкт-Петербурге школьники собрали робота, который может играть на флейте, танцевать и сочинять музыку. В репертуаре пока две композиции: «Ода к радости» Бетховена и саундтрек «Пиратов Карибского моря». Проект получил серебро на национальном Type Robocup Open Russia.