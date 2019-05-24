БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Девушка в полицейской форме и несколько молодых людей в масках зайцев и с заклеенными черным скотчем сосками появились в своих костюмах на дне самоуправления перед последним звонком в учебном заведении.

«Это было неожиданно, продолжалось две минуты, и никто просто не успел их остановить», — рассказала директор школы Галина Пугина.

По ее словам, школьники, о которых идет речь, «часто стараются продемонстрировать, что они уже взрослые».

«Эти события просто выбили из колеи, нет сил работать… Директор ведь за всё отвечает», — добавила она.

В настоящее время, как рассказали в пресс-службе УМВД России по Владивостоку, по факту появившегося в соцсетях видео с флешмоба проводится проверка. Отмечается, что за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов предусматривается штраф до 1500 рублей с конфискацией.